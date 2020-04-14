YEREL

Rambo bıçağıyla önce arkadaşını sonra kendini bıçakladı: 2 ölü

Tekirdağ’ın şehir merkezinde bulunan bir otelde arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç, daha sonra elindeki bıçakla kendine zarar verdi. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken olaya ilişkin 2 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Olay Tekirdağ’ın şehir merkezindeki 100. Yıl Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelde bulunan Mikail K. kendisiyle aynı odada kalan Fırat G. (21) isimli arkadaşını henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu otelin asansöründe Rambo bıçağı ile bıçakladı. Bıçak darbeleri alan Fırat G. asansörde yığılıp kaldı.

Kendini de bıçakladı

Bunun üzerine Mikail K. (21) elindeki bıçakla intihar etmeye kalkıştı. Kendini bıçaklarken darbe alan Mikail K.’de aynı alanda ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine söz konusu otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Fırat G.’nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, Mikail K’nin de ağır yaralı olduğunu belirledi. Burada ilk müdahalesi yapılan Mikail K. hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Her iki gencin cesetleri Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, bahse konu şahıslarla aynı odada kaldığı iddia edilen A.B. ve E.K. isimli şahısları ifadeleri alınmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı
Tuncay Özkan duyurdu! Salda Gölü katliamı kelle aldı TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı
70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına ödül
Uğur Dündar imza gününde 'beni öldürmek isteyen polis sırada' dedi herkes dondu kaldı
İstanbul'da işyerini yaktı söndürmeye gelen itfaiyeyi pompalı tüfekle engelledi
Hamile kadının aracına çarpan 78 yaşındaki sürücüden ilginç savunma
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ceza infaz indirimi açıklaması
Mardin'de evde kalan vatandaşlara 4 dilde konser
İstanbul'da Sahra Hastanesi nerede var? Sahra Hastanesi nerede kurulur?
Haydar Baş'ın ölmeden önceki son görüntüsü çıktı: Allaha emanet olun
İstanbul’da deprem sırasındaki uğultu! Esrarengiz sesin kaynağı ortaya çıktı
Evde kolay kısır nasıl yapılır?
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Virüsü işte böyle yeneceğiz
Eşini öldüren ABD'li koca koronavirüs süsü verdi