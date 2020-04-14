POLİTİKA

Haydar Baş'ın ölmeden önceki son görüntüsü çıktı: Allaha emanet olun

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Trabzon’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın, ölümünden kısa bir süre önce kendisine mesaj gönderen sevenlerine gönderdiği video kaydı ortaya çıktı. Görüntüde hasta yatağından konuşan Baş, “Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Bende size selam ediyor, hasretle kucaklıyorum. Allah’a emanet olun'' ifadelerini kullandı.  

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