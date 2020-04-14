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Tur aracı Mardin'i dolaştı! Evde kalan vatandaşlara 4 dilde konser

MARDİN Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine uyarak evde kalan vatandaşa üstü açık tur aracı ile 4 dilde konser verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip, üstü açık tur aracı ile merkez Artuklu ilçesi cadde ve sokaklarında gezerek Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice konser verdi.

Başta Mardin’e has türkü ve şarkıların seslendirildiği konsere, vatandaşlar balkon ve pencerelerinden eşlik ederek alkış tuttu. Bir vatandaş ise balkonundan seslendirilen şarkılara klarneti ile eşlik etti.

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