POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ceza infaz indirimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı Meclis'te kabul edilen ceza infaz düzenlemesini kamu vicdanını gözeterek hazırladıklarını ve yasanın şimdi çok daha adil bir hale geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te kabul edilen Ceza İnfaz düzenlemeleriyle ilgili konuştu. Af yasası olarak bilinen değişikliği kamu vicdanını gözeterek hazırladıklarını belirten Erdoğan, "değişikliğin hem mağdurlar hem de suçlular açısından çok daha adil hale geldiğini" söyledi.  Cezaevlerinden çok sayıda mahkumun çıkacağını belirten Erdoğan, "Onların toplumun güvenini boşa çıkarmamalarını bekliyorum" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır.

- Genel Kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor.

- Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık.

- Cezaevlerinden çok sayıda mahkum çıkacak. Onların toplumun güvenini boşa çıkarmamalarını bekliyorum.

- Yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum.

- Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın tehdidinden korunması hususunda tüm tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum

- Hakları, canları ve sağlıkları devlete emanet olan bu insanların salgın hastalığa yakalanmamaları için her önlem alınıyor.

- Ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişleriyle ilgili sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır.

- İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk yaşlı hasta yeni doğum yapmış kadınlar gibi gruplar lehine insani yaklaşım geliştirilmiştir.

- İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında, daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz.

- Düzenlemenin, ülkemizde adaletin tecellisi konusunda milletimizin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağı da bir gerçektir.

- Kanunun yayımlanmasıyla, infaz sürelerinde yapılacak değişikliklere uygun şekilde, çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir.

- Bu vatandaşlarımızın, devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacağına inanıyorum

- Düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir.

- Kanunu, onay için geldikten sonra hızla incelemesini tamamlayıp Resmi Gazete'de yayınlatmak suretiyle yürürlüğe sokacağız.

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