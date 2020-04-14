Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'yı eleştirenlere Yasemin Ilıcalı'dan tepki
Tv8'de ekrana gelen Survivor yarışmasının birleşme partisinde Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa Ilıcalı sahneye çıkarak dans etti. Melisa'nın dansı, sosyal medyada bazı çirkin yorumlara maruz kaldı.
Hal böyle olunca Melisa Ilıcalı’yı eleştirenlere ablası Yasemin Ilıcalı'dan tepki geldi. Yasemin Ilıcalı, “O daha 6 yaşında. Ayrıca gayet güzel dans etti. Hakkında böyle şeyler yazmanız çok üzücü” diyerek kardeşi Melisa Ilıcalı'ya destek oldu. Melisa’yı koruyan Yasemin’e, annesi Zeynep Yılmaz da destek verdi.
Kardeşlerin birbirine verdiği destek sosyal medyada da takdir edildi.