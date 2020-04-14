Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'yı eleştirenlere Yasemin Ilıcalı'dan tepki

Hal böyle olunca Melisa Ilıcalı’yı eleştirenlere ablası Yasemin Ilıcalı'dan tepki geldi. Yasemin Ilıcalı, “O daha 6 yaşında. Ayrıca gayet güzel dans etti. Hakkında böyle şeyler yazmanız çok üzücü” diyerek kardeşi Melisa Ilıcalı'ya destek oldu. Melisa’yı koruyan Yasemin’e, annesi Zeynep Yılmaz da destek verdi.

Kardeşlerin birbirine verdiği destek sosyal medyada da takdir edildi.