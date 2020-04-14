MAGAZİN

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'yı eleştirenlere Yasemin Ilıcalı'dan tepki

Tv8'de ekrana gelen Survivor yarışmasının birleşme partisinde Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa Ilıcalı sahneye çıkarak dans etti. Melisa'nın dansı, sosyal medyada bazı çirkin yorumlara maruz kaldı.

Hal böyle olunca Melisa Ilıcalı’yı eleştirenlere ablası Yasemin Ilıcalı'dan tepki geldi. Yasemin Ilıcalı, “O daha 6 yaşında. Ayrıca gayet güzel dans etti. Hakkında böyle şeyler yazmanız çok üzücü” diyerek kardeşi Melisa Ilıcalı'ya destek oldu. Melisa’yı koruyan Yasemin’e, annesi Zeynep Yılmaz da destek verdi.

Kardeşlerin birbirine verdiği destek sosyal medyada da takdir edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Murat Kurum'dan Salda Gölü açıklaması
Markete gidecekler dikkat! Bakanlık 81 ile genelge gönderdi
Ferdi Kadıoğlu milli takım seçimini yaptı
Tuncay Özkan duyurdu! Salda Gölü katliamı kelle aldı TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı
70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına ödül
Uğur Dündar imza gününde 'beni öldürmek isteyen polis sırada' dedi herkes dondu kaldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Uğur Dündar imza gününde 'beni öldürmek isteyen polis sırada' dedi herkes şok oldu
Rambo bıçağıyla önce arkadaşını sonra kendini bıçakladı: 2 ölü
6. 7. sınıflar EBA'ya ne zaman giriyor 2020 EBA giriş saatleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ceza infaz indirimi açıklaması
Tur aracı Mardin'i dolaştı! Evde kalan vatandaşlara 4 dilde konser
İstanbul'da Sahra Hastanesi nerede var? Sahra Hastanesi nerede kurulur?
Haydar Baş'ın ölmeden önceki son görüntüsü çıktı: Allaha emanet olun
Evde kolay kısır nasıl yapılır?