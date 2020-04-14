Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 107

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Son 24 saatteki vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının 107, toplam vefat sayısının ise 1403 olduğunu açıklayan Bakan Koca, "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e ulaştı. Toplam 4 bin 799 hasta taburcu edildi" şeklinde konuştu.