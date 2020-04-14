Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 107
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatteki vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının 107, toplam vefat sayısının ise 1403 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Son 24 saatteki vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının 107, toplam vefat sayısının ise 1403 olduğunu açıklayan Bakan Koca, "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e ulaştı. Toplam 4 bin 799 hasta taburcu edildi" şeklinde konuştu.