DÜNYA

New York'ta koronavirüs salgınında kullanılacak mobil morglar hazır

ABD'nin New York eyaletinde, Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin arttığı ABD'nin New York eyaletinde; Queens kentine getirilen ve iç düzenlemesi yapılan düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu.

Queens'in Randalls Island bölgesindeki Icahn Stadyumu'nun otoparkına getirilen düzinelerce mobil morgun iç düzenlemelerine ilişkin çalışmalar, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Hazırlıklar kapsamında, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görüldü.

Mobil morgların yerleştirildiği Randalls Island etrafında yer alan New York şehrinde bir düzine hastane bulunsa da morg kapasitelerinin Kovid-19 ölümlerine cevap verecek yeterlilikte olmadığı biliniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
New York Valisi Cuomo'dan Trump'ın sözlerine cevap
New York'ta koronavirüs salgınında kullanılacak mobil morglar hazır
Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Hindistan'da binlerce kişi sokağa çıkma yasağını protesto etti
“Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması hayata geçiyor
Türkiye'deki vaka sayısı 'filyasyon' ile dördüncü haftada düşüşe geçti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fahrettin Koca'ya Süleyman Soylu ile tartıştığı iddiası soruldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 107
23 Nisan şarkıları EBA ilkokul 23 Nisan şarkıları notaları
60 saniyede bugün (14 Nisan 2020)
İş makinaları Salda Gölü'nde
6. 7. sınıflar EBA'ya ne zaman giriyor 2020 EBA giriş saatleri
Şanlıurfa'da iki kişi arasında başlayan kavga meydan savaşına döndü
İstanbul'da Sahra Hastanesi nerede var? Sahra Hastanesi nerede kurulur?