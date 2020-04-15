MAGAZİN

Ece Erken 'Görüşmek üzere' notuyla veda etti

Boşanma davası süren Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı için uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen sunucu Ece Erken, sosyal medyaya veda etti. Erken, vedasını yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladığı için bir süredir manşetlerden düşmüyor. Sosyal medyada oldukça tepki çeken hatta sunuculuk yaptığı Beyaz TV'den istifa eden Erken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

Sosyal medyaya veda etti

Ayrılık kararıyla da çok konuşulan Ece Erken, son olarak sosyal medyaya veda etmeye karar verdi. Kararını oğluyla dans ettiği bir videoyla duyuran Erken, "Sevenlerimize; sağlıklı, iyi ve mutluyuz, diğerleri pek de önemli değil. Doğum günümde görüşmek üzere. Sosyal medyaya girmeyeceğiz bir süre... Bizden sevgiler. Yine baharlar gelecek hepimiz için" mesajını paylaştı.

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