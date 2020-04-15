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Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, tartıştığı vatandaşa bıçak gösterdi

Çankırı'da Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, bir vatandaşla girdiği tartışma sırasında bıçak gösterdi. Araya giren belediye görevlileri ve vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırılan Dede'nin "Şerefsizim takarım bunu sana" diye tehdit etmesi dikkat çekti.

Ankara’da pazarcılık yapan 3 çocuk babası Ersin Karagöz, yeni tip Koronavirüs nedeniyle çalışamayınca 1 ay önce memleketi Çankırı Yaylakent beldesine döndü. Buradaki evine yerleşen Karagöz, geçimini sağlamak için evinin yanındaki tapulu arazisine bir büyükbaş hayvan ahırı yapıp hayvancılıkla uğraşmak istedi. Ahır yapımı için gerekli olan hafriyat ve çakıl içinBaşkan Kadir Dede’den yardım isteyen Karagöz, saatliği 200 TL’den belediyeden kamyon kiraladı.

Kepçenin parasını aldı göndermedi

Yapacağı ağılın zeminine belediye araçlarının getirdiği hafriyatı sermek isteyen Ersin Karagöz, kepçe istemek için tekrar belediye gitti. İddialara göre Karagöz, saatine 200 lira ödediği kepçeyi Belediye Başkanı Kadir Dede göndermedi. Bunun üzerine tekrar belediyeye giden Karagöz, Başkan Dede ile konuyu konuşmak istedi. Başkan ile belediye binası önünde konuşan Karagöz, Dede’nin, ahır için belediyeden ayırca izin alması gerektiğini söylemesi üzerine Karagöz’le aralarında tartışma yaşandı.

”Bunu sana saplarım”

Belediye Başkanı Kadir Dede ve Ersin Karagöz arasında yaşanan sözlü tartışma kısa süre sonra büyüdü ve Başkan Dede, “Geleceksin buraya. İzin alacaksın” diyerek Karagöz’e bağırmaya başladı. Karagöz ise, başkana “Bağırma” diye karşılık verince, Dede, ceketinin cebinden bıçak çıkartıp, “Şerefsizim takarım bunu sana” diyerek Karagöz’ün üzerine yürüdü. Bu sırada belediye çalışanları ve vatandaşlar araya girerek Dede’yi olay yerinden uzaklaştırırken, Karagöz’ün oğlu yaşananları saniye saniye kayıt etti.

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