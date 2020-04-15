Sanatçı Şükriye Tutkun İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, müvekkilinin kiraladığı arsayla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bazı iddialarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Tunç yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi'nde "Boğaz'da kaçak var" başlıklı haberde Altun hakkında asılsız ve hakikat dışı iddialar ileri sürüldüğü, gerçeklerin tahrif edilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını belirtti.

Kuzguncuk mahallesinde oturan Ünlü sanatçı Şükriye Tutkun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin komşusu olarak açıklamalarda bulundu.

2001 yılından beri o bölgede yaşadığını ifade eden Tutkun, İddialara konu olan bölgeyi önceden tinercilerin mesken tuttuğunu söyledi. Tutkun, “Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer” ifadelerini kullandı.