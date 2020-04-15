Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! 2.1 milyon vatandaşa 12.1 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." dedi. Berat Albayrak, "2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi." ifadelerine yer verdi.

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2,1 milyon aileye bin TL'lik nakti yardımları ulaştırdık, çok yakında 4,4 milyon ailemizin tamamına yardımlar ulaşacak. Bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşımıza toplamda 12,1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildi.

Esnafa kredi imkanı

Halkbank'ın 25 bin TL'lik esnek destek finansmanına başvuran esnaf sayımız 412 bin 714 oldu, süreci tamamlanan esnaf sayımız 256 bin 959'a çıktı.Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı paraf kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon TL oldu. KOBİ'lere ve sanayicimize sunduğumuz 'iş'e devam' desteğine başvuruda bulunan firma sayımız 67 bin 229 oldu. Bu firmaların 39 bin 651'inin süreçlerini neticelendirdik. Sanayicimize bugüne kadar 36 milyar 326 milyon TL kaynak tahsis edildi.

Özel bankalara uyarı

Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz.