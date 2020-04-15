Ahmet Davutoğlu'ndan istifa iddiası! Bütün AK Parti teşkilatları istemiş

Yakın tarihte kurulan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ve geri dönüş sürecini değerlendiren Davutoğlu, 2016'da yaşadığı istifa süreci ile ilgili, 'İlk defa söylüyorum burada... Bütün teşkilatlar "İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim' iddiasında bulundu.

2016 yılında istifa edip Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığını koltuğunu Binali Yıldırım’a bırakan Ahmet Davutoğlu, Bakan Soylu’nun istifa ve geri dönüş sürecini değerlendirdi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan habersiz sokağa çıkma yasağı kararı alamaz. Soylu’nin istifası doğru bir karardı ama arkasında duramadı.

'Bütün teşkilatlar benimle beraber istifa etmek istedi'

Davutoğlu, 2016’da yaşadığı istifa süreciyle ilgili de konuştu: İlk defa söylüyorum burada… Bütün teşkilatlar “İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim” dediler.