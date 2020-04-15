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Habertürk canlı yayınındaki osuruk sesiyle Fatih Altaylı dalga geçti

Habertürk ekranlarında Teke Tek programını yapan Fatih Altaylı, sosyal medyada gündem olan gaz çıkrma olayını dün akşam programda dalga geçti bakın neler söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu Gündem programında duyulan osuruk sesi Twitter'de TT olmuştur. Dün akşam yayınlanan Tek Tek programının kapanışında Fatih Altaylı yarınki programda Celal Şengör ve İlber Ortaylı'yla birlikte olacaklarını belirttikten sonra sosyal medyada çok konuşulan olaylarla ilgili şunları söyledi;

''Celal Şengör ve İlber Ortaylı konuğum olacak. Programın yarısında Celal uyuyacak. Habertürk enteresan bir yer haline geldi sayın seyirciler. Uyuyanlar, gaz çıkaranlar diye gidiyoruz böyle. Allah sonumuzu hayır etsin. Celal Uyudu biz zirveye çıktık. Önceki akşam daha beteri oldu, bakalım yarın biz neler başaracağız?''

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