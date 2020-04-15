Eski eşinin kaçırıp dövdüğü kadının çığlığı! Beni kurtarın artık dayanamıyorum

Boşandığı eski eşi tarafından sürekli tehdit edilip darp edilen kadının sosyal medyadan attığı çığlık iç acıttı. Semine Eylence isimli kadın, boşandığı eşi Recep Yılmaz tarafından hala tehdit edildiği ve sokakta önü kesilerek dövüldüğünü anlattığı bir videoyu "Yardım edin! Dayanacak gücüm kalmadı yetkililerden yardım istiyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte kadının anlattıkları...

14 Mart günü sabah işe giderken eski eşim beyaz bir Doblo araçla yanıma yanaştı ve beni zorla bindirdi. Sonra da araç içinde beni tekme ve yumruklarla darp etti. Kafama ve yüzüme defalarca yumruk attı. Ağzım yüzüm kan içinde kaldı.

Abilerin gelsin seni kurtarsınlar diye küfürler yağdırdı. "Oğlumuzun yanına götüreceğim seni" diye yola çıktı. Ancak oğlum askerde olduğu için inanmadım. Beni kulübe gibi bir yere götürdü. O kulübeye girince aracı kullanan kişiden yardım istedim ama etmedi. Bizi orada bırakıp gitti.

Kulübede beni yine darp etti. "Çocuklarımla aramı bulacaksın, benim yuvamı kim dağıttı? Kızlarımı evlendirirken neden bana haber vermedin? Kimi seviyorsun kimi istiyorsun?" diye saydırdı. Tişörtümü yırtıp bana saldırmak istedi. Sürekli telefonu çalıyordu açınca ben bağırıp yardım istedim, sonra bir adam gelip beni aldı...