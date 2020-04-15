Demet Özdemir dans etti sosyal medyayı salladı!
Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle bu süreci evde geçiriyor. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Özdemir, son olarak paylaştığı videoyla adından söz ettirdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Demet Özdemir’in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından beğeni topluyor. Ünlü oyuncu son olarak dans ettiği anları hayranlarının beğenisine sundu. O anlara, "Kötü günler geçtiğinde yapmak istediklerimi belirledim..." notunu düşen Demet Özdemir'e çok sayıda yorum geldi.