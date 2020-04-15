YEREL

Manyağa bak! Bende koronavirüs varsa herkese bulaşsın

Adana'da Çukurova Devlet Hastanesine yeni tip korona virüs şüphesiyle gelen bir kişi bahçede gezince kendisini uyaran güvenlik görevlilerine saldırıp "Bende varsa herkese bulaşsın" diyerek üzerilerine öksürdüğü öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni tip korona virüs belirtileri nedeniyle L.K. hastaneye başvuruda bulundu. Test yapıldıktan sonra acilden bahçeye çıkan şahsı güvenlik görevlileri, içeri girmesi ve maske takması konusunda uyardı. Bir süre sonrada şahsın öksürmesi üzerine güvenlik görevlileri bir kez daha maske takması ve içeri girmesi konusunda uyarıda bulundu. Ancak buna rağmen L.K. maske takmayıp içeri de girmeyince güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisini darp edip "Bende varsa herkese bulaşsın" diye özel güvenlik görevlilerinin üzerine öksüren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, "Şahsı içerisi geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın' dedi. Yüzümü ve elimiz çizdi." açıklamasında bulundu.

Gözetim altında tutulan L.K., test sonucunun çıkmasının ardından Fatih Polis Merkezine götürülecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüsten taburcu olan kadın konuştu: 4 kişi girdik 3 kişi çıkıyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Boğaz'a evsel atık su deşarj eden gemiye rekor ceza
Yerli dezenfektan BOREL tanıtıldı! Bakan Fatih Dönmez özelliklerini açıkladı
Son Dakika! İstanbul'da tekstil atölyesinden 5 bin 575 koronavirüs testi ele geçirildi
Monaco Onyekuru'nun fiyatını belirledi
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar şehri ayağa kaldırdı! Gören gözlerine inanamadı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sedat Peker Alaattin Çakıcı işine çıldırdı : Küçük Sedat'a prezervatif giydirirler
İran ordusundan kritik koronavirüs açıklaması
2020 Ramazan'da kaç gün oruç tutulacak kaç saat oruç tutacağız?
Polonya'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu
Habertürk canlı yayınındaki osuruk sesiyle Fatih Altaylı dalga geçti
Akdeniz usulü ekşili çorba tarifi!
Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde Hurşit böyle öldürüldü
EBA ders tekrarları kaçta ilkokul-ortaokul EBA TV tekrar saatleri