Sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge hazırlanıyor
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili hazırlanan genelgeye ilişkin detayları, CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova aktardı.
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, bu hafta sonu için alınacak sokağa çıkma yasağı kapsamında bir genelge hazırlandığını söyledi.
Canova, kısa bir süre sonra açıklanması beklenen genelgede bazı tedbirler yer alacağını söyledi.
Canova ayrıca genelgede hafta sonu gazete dağıtımında bir sorun yaşanmaması için de çalışma yapıldığını ve matbaa işçileri ve gazetelere de yetki belgesi verileceğini duyurdu.