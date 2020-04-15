Sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge hazırlanıyor

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, bu hafta sonu için alınacak sokağa çıkma yasağı kapsamında bir genelge hazırlandığını söyledi.

Canova, kısa bir süre sonra açıklanması beklenen genelgede bazı tedbirler yer alacağını söyledi.

Canova ayrıca genelgede hafta sonu gazete dağıtımında bir sorun yaşanmaması için de çalışma yapıldığını ve matbaa işçileri ve gazetelere de yetki belgesi verileceğini duyurdu.