CNN Türk Ahmet Hakan canlı yayında korkutan koronavirüs tahmini!

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Kalp ve Damar Uzmanı Profesör Doktor Melih Us, korona virüsün 10 gün sonra Türkiye’de ulaşacağı boyut hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Hakan’ın Türkiye’deki hasta ve ölü sayıları ile ilgili sorduğu soruya Profesör Doktor Melih Us şu şekilde cevap verdi; “Cenevre’de dün konuşulanlara göre söylüyorum, İngiltere ve Türkiye’nin yükselişte olduğuna dair bir görüş var. Hala yükselişin devam ettiği belirtiliyor. İtalya ve İspanya için ise tedbirleri azaltmaya başladılar. Onlara da tedbirleri azaltmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor. Bunun neden diyorlar çünkü vaka katlanma sayısı çok önemli. 10 ve 15 günü tahmin etmek için sayılar çok önemli."

-Şu anda bizim vaka katlanma sayışımız 8.1 gündür. Vaka katlanma sayısı ne demek? Mesela, 100 vakadan, 200 vakaya kaç günde geldik. İngiltere’ninki 9.7 gün. Bu projeksiyondan baktığımız zaman Türkiye’deki vaka sayımız, sıkı durun, yaklaşık 130 bin ile 170 bin arasıdır. Türkiye enterasan bir model uyguluyor. Sıkı izolasyon ve gönüllü izolasyon. Bunun ikisi de aşama aşama uygulanabilir. Ancak biz ikisini bir uyguluyoruz. Türkiye için sokağa çıkma yasağı kararının faydalı olduğunu söyleyebiliriz” açıklamarını yaptı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 1518 kişi hayatını kaybederken, hasta sayısı da 69 bin 392’ye yükseldi.