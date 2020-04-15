DÜNYA

Polonya'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu

Polonya'da alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı.Otomobil metrelerce havaya uçtu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Polonya'nın Lodz kentinde meydana gelen kazada alkollü sürücünün kullandığı otomobil aşırı hızla dönel kavşakta çim alandaki kayaya çarptı. Yerden havalanan otomobil metrelerce uzağa uçtu. Uçan otomobil, yol kenarındaki park alanına daldı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ise ölümden döndü. Polisten yapılan açıklamada, kazanın ardından hurdaya dönen aracın içerisindeki sürücünün kurtarıldığı belirtildi. Alkollü olduğu belirtilen sürücünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ücretsiz maske sorun oldu! Ne eczaneler için kod ne e-devletten maske geliyor
Ünlü Prof. Ali Ülkü Azrak koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul Siyasal'ın dekanıydı
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan ramazan açıklaması
Pakdemirli: Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi
5 yaşındaki Yusuf 'Ben devletime bağış yapacağım' dedi 10 TL'sini verdi
Kılıçdaroğlu: Af Yasası'nı önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Habertürk canlı yayınındaki osuruk sesiyle Fatih Altaylı dalga geçti
Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde Hurşit böyle öldürüldü
1 Mayıs 2020 hangi güne denk geliyor resmi tatil mi?
Güldür Güldür'den hayranlarına sürpriz! Güldür Güldür Show evde yayınlandı!
Ahmet Davutoğlu'ndan istifa iddiası! Bütün AK Parti teşkilatları istemiş
Aslı Ural şimdi ne yapıyor Alaattin Çakıcı'yı yakalatmıştı
Trump'ın eski danışmanı Roger Stone'ndan şaşırtan iddia: Salgını Bill Gates başlattı
Aslı Ural kimdir Alaattin Çakıcı'nın en olaylı sevgilsiydi