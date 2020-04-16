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Koronavirüsü yenen Burak Akkul merak edilen her şeyi tek tek anlattı

Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul koronavirüsü yenmeyi başardı. 20 günlük yoğun bakım sürecinden taburcu olan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, iyileşme sürecini ve yaşadıklarını CNN TÜRK'teki Tarafsız Bölge programında anlattı.

Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, koronavirüs tedavisinde yaşadığı zorlu süreci anlattı. Yoğun bakımdaki anlarından bahseden Burak Akkul şunları söyledi; "20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım. Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Covid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz" dedi.

"Uyutulursa uyanamamaktan korkuyordu"

Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul koronavirüsü yenmeyi başardı. 20 günlük yoğun bakım sürecinden taburcu olan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, iyileşme sürecini ve yaşadıklarını CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında anlattı. Akkul, virüsü program çekimi için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da kaptığını düşündüğünü söyledi. Seda Akkul, başta Burak Akkul'un uyutulmak istemediğini söyledi. Yoğun bakıma yatırılmadan önce yaşananları aktardı. "O 'Uyursam geri kalkamaya bilirim' korkusuyla konuştu. Ben de eşi olarak 'Tedaviyi böyle görmen gerekiyor ama bana söz verirsen geri dönersin' dedim. Söz verdi, 20 gün o sözle bekledim" ifadelerini kullandı.

"Çin'den gelen ilaç Burak'a kullanıldı"

Burak Akkul, Çin'den getirilen ilaçların ilk kullanıldığı hastalardan biri oldu. Seda Akkul, "Burak'ta Bilim Kurulu'nun getirdiği ilaçlar kullanıldı ve denendi. Çin ilacının kullanıldığından eminiz" şeklinde konuştu.

"Şu an destek almadan yürüyemiyor"

Akkul çifti şu an evde. Burak Akkul'un fizik tedavi süreci ise devam ediyor. Virüsün bıraktığı denge hasarı da her geçen gün azalıyor. Seda Akkul, "Benden destek alarak yürüyebiliyor. Tam desteksiz 1 dakikadan daha fazla ayakta sabit duramıyor şu an. Denge problemi var çünkü ama bundan 2 gün öncesinde o kadar bile yürüyemiyordu. Ondan 2 gün öncesindeyse ayağa da kalkamıyordu. Bu günbegün değişen bir süreç" dedi.

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