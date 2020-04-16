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Cüneyt Özdemir Türkiye'deki sağlık sistemini övdü linç yedi

Gazeteci Cüneyt Özdemir Türkiye'de sağlık sisteminin ABD ve İngiltere'de daha iyi olduğunu söylediği için kendisine tepki gösterenleri video paylaşımıyla eleştirdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, koronavirüs günlerinde gündeme gelen Türkiye'deki sağlık sistemini övünce sosyal medyada adeta linç yedi.

"Ulan sevin biraz yaa.."

Kendisine yönelik tepkilere ilişkin Twitter sayfasından açıklama yapan Özdemir, "Diyoruz ki hastaneler iyi. Türkiye'de hasta olursan koronadan gideceksin halen kalabileceğin bir yer var. Newyork'taki gibi bir panik yaşanmıyor. 'Yalaka bunlar' diyor adam. Gerçekten bunları tespit edip almayacaksın abi. Önden seni İngiltere'ye doğru sürelim diyeceksin. Ulan sevin biraz yaa.." ifadelerine yer verdi.

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