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İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olan çocuklar pencereden top oynadı

Esenler’de korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar, dışarıya çıkamayınca evlerinin pencerelerine çıkarak oyun oynadı. Topu elden ele birbirine atarak oynayan çocuklar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından çocuklar da evde kaldı. Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir binada yaşayan çocuklar, dışarıya çıkamayınca yaşadıkları evin penceresine çıktı. Çocuklardan biri bina arasına inerek penceredeki arkadaşlarıyla top oynamaya başladı. Topu elden ele birbirine atan çocuklar korona virüs günlerinde doyasıya eğlendi. O anları ise çocuklardan birinin babası cep telefonu görüntüledi.

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