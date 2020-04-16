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İstanbul'da metrobüste isyan! Bu sabah çekilen görüntüler kurallar hiçe sayıldı

İçişleri Bakanlığı'nın Corona Virüsü tedbirleri kapsamında 'şehir içi toplu taşıma araçları, oturan yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak.' ifadeleri hiçe sayılmaya devam ediyor.

İBB'nin toplu taşımada sefer sayılarını azaltması ile ulaşım araçlarında yolcuların canını hiçe sayarak yapılan taşımacılık vatandaşları isyan ettirdi.

16 Nisan perşembe günü sabahı Avcılar-Söğütlüçeşme metrobüsünde çekilen görüntüler pes dedirtti.

Metrobüsün tıka basa yolcu taşıdığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak tüm vatandaşların tepkisini çekti.

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