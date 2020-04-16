Habertürk canlı yayında gaz çıkarma sesi gündem olmuştu! Fatih Altaylı'nın reklam anonsu dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu Gündem programında duyulan gaz çıkarma sesi Twitter'de TT olmuştu.

Dün akşam ise Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının konukları Celal Şengör ve İlber Ortaylı oldu.

Altaylı'nın reklama giderken yaptığı anons dikkat çekti

Yine bir canlı yayın kazasından korkan Altaylı'nın programda reklama giderken "5 dakika araya gidiyoruz. Arada tuvalete gideceksen git, sonra şey olmasın" diyerek gaz çıkarma olayına dikkat çektiği gözlerden kaçmadı.