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Sedat Peker Alaattin Çakıcı işine çıldırdı : Küçük Sedat'a prezervatif giydirirler

Alaattin Çakıcı'nın afla cezaevinden çıkacak olması ile ilgili Sedat Peker'e yönelik yorumlar gündem oldu. Sedat Peker yorumlara sert tepki gösterdi ve "“Bana giydirecekleri tek şey, küçük Sedat'a prezervatif giydirirler!” dedi.

Yeni af yasası ile Alaattin Çakıcı’nın serbest kalacağı haberleri sosyal medyanın gündemine otururken Sedat Peker hakkında 'korkup kaçtı' iddiaları ortaya atıldı. 

Bir süre önce yurt dışına yerleşen Sedat Peker, söylentiler üzerine sosyal medya hesabından zehir zemberek bir video paylaştı. Sedat Peker şunları söyledi:

Çakıcı'nın söylediğini zannetmiyorum ancak...

“Kıymetli dostlarım, son birkaç gündür sosyal medyada, şahsımla ilgili bazı sohbetler olmakta… Sözde Alaattin Çakıcı isimli şahıs şahsımla ilgili bir şeyler söylemekte… Alaattin Çakıcı eski adamıdır... Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var.

Ancak Küçük Sedat'a prezervatif giydirirler

Şahsımla ilgili ağaları, paşaları, kralları, ejderhaları her kim olursa olsun, hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey, bana giydirecekleri tek şey, küçük Sedat'a prezervatif giydirirler! Başka da hiç bir şey yapamazlar. Beni öldürmek belki mümkündür, ama beni küçültmek asla mümkün değildir.

Adam gibi iş yapmak lazım

Ayrıca burası 1.5 saatlik mesafe… Evimin açık adresi de her yerde bilinmekte… Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler. Onlar için özel izin belgesi de getirtirim. Konuşmayla olmaz, adam gibi iş yapmak lazım! “

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