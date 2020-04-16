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Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zuhal Topal, gözyaşlarına hakim olamadı

Koronavirüs önlemleri kapsamında sunuculuk yaptığı programda format değişikliği yapılan Zuhal Topal, çekimlerde virüse karşı büyük bir özveri ile çalışan sağlıkçılardan bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli önlemler alındı. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı yarışmada sosyal mesafenin korunması için büyük bir villa kiralandı ve yarışmacılar o evde yarışmaya başladı. Yemek yeme aşamasında ise oturma planı sosyal mesafeye dikkat edilerek yapıldı. Dün yayınlanan yeni bölümünde sağlık çalışanlarından bahseden Zuhal Topal ise duygusal anlar yaşadı."

Maske takmaktan yüzleri yara olan çalışanlarımıza teşekkür ederim

Çekimlere ara vermek yerine gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen sunucu Zuhal Topal, sağlık çalışanlarından bahsederken konuşmakta güçlük çekti. Zor bir süreçte geçtiğimizi söyleyen Topal, bu süreçte evlerine bile gidemeyen sağlık çalışanları için "Kendi ailelerinden uzakta, çok zor koşullar altında canla başla gece gündüz demeden çalışan, maske takmaktan yüzleri yara olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim, onlara minnet borçluyuz" dedi.

Duygusal anlar yaşandı

Zuhal Topal, konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Topal'ın bu sözleri üzerine yarışmacılar da ağladı.

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