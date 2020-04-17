Ercüment Ovalı aslen nereli evli mi Prof. Dr. Ercüment Ovalı hayatı

Koronavirüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan güzel haber geldi. Peki bir dönem FETÖ'nün hedefi olan ve Ergenekon'dan içeri alınan ilk bilim adamı olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı kimdir, kaç yaşında evli mi?

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Koronavirüs tedavisi için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, hastaların tedavilerinde yeni bir ilaç önerisinde bulundu ve Ovalı, Koronavirüs için tedaviyi buldu. Peki Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın bir dönem FETÖ'nün hedefi olduğunu ve Ergenekon'dan içeri alındığını biliyor musunuz? Sadece bu da değil, kanser aşısı sebebiyle de ABD ve İsrail ilaç şirketlerinin bir numaralı hedefiydi.

Ercüment Ovalı, gelişmeyi gece saatlerinde attığı tweetle duyurdu. Yeni tip koronavirüs hastalarının tedavisinde Dornaz alfanın acilen klinik testlere alınmasını isteyen Ovalı, gelişmeyi 23 Nisan'da duyuracaklarını; ancak daha fazla beklemek istemediklerini söyledi.

Prof. dr. Ercüment Ovalı kimdir?

Prof. Dr. Ercümen Ovalı, bir subayın oğlu olarak, 1961 yılında Babaeski’de dünyaya geldi. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde iç hastalıkları ihtisası, İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ise hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır. 2009 yılına kadar Trabzon KTÜ’de transplant ünitesi sorumlusu olarak çalışmalar gerçekleştirmiş aynı zamanda Türkiye’nin ilk hücre işlem laboratuvarını açmıştır.

Kanser aşısını yapmak istedi hedef oldu

Henüz 38 yaşında iken profesör unvanını alan Ercüment Ovalı, 2017 yılında Amerika’dan kan ve kök hücreden yapay deri üretti ve bununla ‘en iyi deneysel araştırma ödülü’ aldı.

Aşıdan önce üzerinde çalıştığı kanser aşısı nedeniyle hem İsrail hem ABD ilaç sektörünün hedefi oldu.

FETÖ'nün ilk hapse attığı bilim insanı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı FETÖ’nun hedefi olan isimlerden biri. “Ergenekon davasında İlhan Selçuk ile birlikte ilk Silivri’ye alınanlardandı.