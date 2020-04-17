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Çin herkesten gizlemiş! Pekin korona nedeniyle gerçek ölüm sayısını açıkladı

Anadolu Ajansı

Çin’in Vuhan kentindeki Kovid-19 ölü sayısına 1290 kişi daha eklendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 3 bin 869’a yükseldi.

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Xinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresince, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize edildiği açıklandı.

Evde ölenlerin kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli, koordinasyon eksikliği gerekçesi

Vuhan’daki vaka sayısının da 325 artışla 50 bin 333’e ulaştığı belirtilen açıklamada, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, salgında kaybedilen her hayatın bir ailenin acısı olduğu vurgulanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendiği aktarıldı. 

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