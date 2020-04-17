Fenerbahçe Berke Özer'i geri çağırıyor

Fenerbahçe'nin genç filebekçisi Berke Özer gelişimi için Belçika 2. lig takımı KVC Westerlo'ya gönderilmişti. Volkan Demirel, genç yıldız hakkında bilgi aldıktan sonra geri gelsin önerisinde bulundu. Genç yetenek Altay Bayındır'a alternatif olacak.

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Altınordu altyapısından yetişen ve 17 yaşında büyük umutlarla Fenerbahçe’ye transfer edildikten sonra, pişmesi için Türk iş insanı Oktay Ercan’ın sahibi olduğu Belçika 2. Lig takımlarından KVC Westerlo’ya kiraya verilen Berke Özer yuvaya dönüyor.

Volkan Demirel talepte bulundu

Fenerbançe’de 8 yıl başarıyla idari menajerlik yaptıktan sonra bu görevi Westerlo’da da sürdüren Hasan Çetinkaya’dan Berke’nin gelişimiyle ilgili olumlu bilgiler alan kaleci antrenörü Volkan Demirel, yönetime “Berke Özer geri gelsin” yönünde talepte bulununca genç kalecinin dönüşü beklenmeye başlandı.

Rekabet Fenerbahçe'ye başarı demek

Westerlo'ya giderek hem yurt dışı deneyimi hem de daha çok oynayarak tecrübe kazanan Berke Özer, bu kez Fenerbahçe’ye çok daha iddialı dönecek. Berke’nin gelmesiyle Fenerbahçe’nin kalesi 22 yaşındaki Altay Bayındır’la 19 yaşındaki Berke Özer arasında bir rekabetin yaşanmasına, bunun da sarı lacivertli takıma başarı olarak yansımasına kesin gözle bakılıyor.

Biri U21 diğeri U19 Milli Takım’ının kalesini koruyan iki genç yeteneğin, gelecekte A Milli Takım’da da bu rekabeti sürdürmeleri bekleniyor. Berke bu sezon Westerlo’da 22 maç oynarken, menisküs yırtığı nedeniyle 7 maç kaçırmıştı.