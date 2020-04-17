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Dornaz Alfa nedir koronavirüs ilacı mı Prof. Dr. Ercüment Ovalı buldu

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, corona virüsü tedavisi için üzerinde çalıştıkları ilacın ismini açıkladı. Porf. Ovalı, Dornaz alfa ilacının acilen hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı açıklamalarında bulundu. Peki Dorfaz alfa ilacı nedir?

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Corona virüsü tedavisi için aşı çalışmaları devam ederken bir yandan da ilaçlar üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Son olarak Prof. Dr. Ercüment Ovalı Dornaz alfa isimli ilacın hastaların tedavisinde klinik testlere alınması gerektiğini açıkladı. Peki Dornaz alfa ilacı nedir?

PROF. DR. ERCÜMENT OVALI’DAN İLAÇ AÇIKLAMASI

1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.

DORFAZ ALFA İLACI NEDİR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

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