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Galatasaray'da 4 ismin kaderi belli oluyor

Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan Yuto Nagatomo ile Mariano takımdan ayrılıyor. Selçuk İnan'ın antrenör ekibine katılması beklenirken Ryan Donk ile yola devam edilecek.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon planları yapılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, kiralık oyuncular dışında dört futbolcuyla sözleşme sonuna gelen Galatasaray'da bu isimlerin geleceği belli oluyor.

Nagatomo ve Mariano gidiyor
Marcelo Saracchi geldikten sonra kadroya alınmayan Yuto Nagatomo sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılacak. Deneyimli futbolcunun ülkesi Japonya'ya dönmesi bekleniyor. Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano da ülkesine dönüyor. Sambacı futbolcu daha önceki açıklamalarında da ülkesinden teklifler aldığını ve dönmek istediğini açıklamıştı.

Selçuk teknik ekibe katılıyor
Sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk İnan'ın ise futbolu bırakması bekleniyor. 35 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekipte antrenör ekibinde yer alması gündemde.

Donk kalıyor
Sözleşmesi bitecek bir diğer oyuncu Ryan Donk ise Galatasaray'da kalabilir. Fatih Terim'in performansından memnun olduğu Hollandalı futbolcu bu sezon Luyindama'nın yokluğunda savunmadaki boşluğu doldururken zaman zaman orta sahada da görev yaptı. Yıllık ücretinde indirime gitmesi durumunda Ryan Donk ile masaya oturulacak ve 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi uzatılacak.

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