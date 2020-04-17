Akaryakıtta çifte zam haberi aracı olanları üzecek!

Petrol fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyirden Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da nasibini alıyor. Artışın pompa fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı ise EPGİS'in yapacağı açıklamadan sonra netlik kazanacak.

Benzinde 15, motorinde 10 kuruş

İnternethaber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre gece yarısından itibaren başlayacak şekilde benzinde 15, motorinde 10 kuruş zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.