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Ordu'da 2 bina karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı

ORDU'nun Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde koronavirüs vakası görülen 2 bina karantinaya alındı. 

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Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çiftlik Mahallesi'ndeki Hamlık Küme Evleri'nde yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları tespit edildiği bildirilerek, "Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ordu İli Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri'nde No:10 ve No:19 numaralı binaların 16.04.2020 tarihi saat 24:00 itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına, söz konusu binalara giriş-çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Ordu'da daha önce de Perşembe ilçesine bağlı Hacılar ve Ramazan mahalleleri ile Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisi karantinaya alınmıştı. 

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