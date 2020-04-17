Abdullah Avcı'nın Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş'ta bir zamanla teknik direktörlük görevinde bulunan Abdullah Avcı, Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. Avcı kendi Beşiktaş kariyeri ile ilgili konuşurken Sergen Yalçın'a başarılar diledi.

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Bir dönem Beşiktaş'ın başındaki Abdullah avcı yayıncı kuruluş beinsports'a Sergen Yalçın hakkında konuştu.

Avcı, "Sergen Yalçın, özel bir futbolcuydu. Belki istikrarlı oynamadı ama Türk futbolunun yetenekli isimlerinden biriydi. Umarım antrenör olarak da aynı çıkışına devam eder. Bir camianın içinden yetişmiş, muhakkak ki hedefleri vardır. "Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı; Beşiktaş da onu istiyordu. Güzel bir birliktelik oldu. Sergen Yalçın'a başarılar diliyorum. Başarılı olması hem onun adına hem Türk antrenörler adına son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

Çok uzun süre istenen biri olarak, Beşiktaş'ta çalışmanın bana hissettirdiği; gurur ve tutkuydu. Kötü başlayan bir süreç vardı. İki şey vardır; biri anlık sonuç almak, diğeri planlı ve organize şekilde kültür oluşturmak. Hangisi

doğru bilemiyorum. Şunu yaşadık; 6 haftalık sonuçların olumsuz olduğu bir süreç. Sonrasında da 6 haftanın üst üste kazanıldığı bir süreç. Kendini çok iyi hissettiğin, tribünlerin seni çağırdığı bir süreç. Sonrasında da 1 ay sonra da Beşiktaş'tan ayrılışım gerçekleşti. Bulunduğum yerde hep en iyisini yapmaya çalıştım. Ekibimle, oyuncu grubu, medya, taraftar grubuna karşı hem en iyisini yapmaya çalıştım.

'Keşke' dediğim bir süreç yok"

Beşiktaş'ta 'keşke' dediğim bir süreç yok. Keşkelerle hareket edemeyiz. Beşiktaş'ta göreve gelirken zorlukların olacağını biliyordum. Bu süreçleri bilerek geldim. En iyisini yapmaya çalıştık. Değişik duyguları yaşadığımız bir süreç oldu. Hepsi deneyim. Gittiğimde oturtmaya çalıştığım bir oyun felsefesi, sonra da küçük oynamalar. Ya bir kültür oluşturacaksın ya da bir oyunu değiştirip pragmatik sonuçlar alacaksın. Herkes iyi şeyler yapmak için gelir, olumlu ve olumsuz duyguların yaşandığı bir süreç oldu bende. Birtakım zorluklarla karşılaşacağımı biliyordum. Olumlu veya olumsuz sonuçlarda

kendi üstüme düşenleri aldığımı düşünüyorum.

"Bu zamanı boş geçirmemek lazım"

Resmi olarak bir teklif almadım ama birtakım temaslar oldu. Resmi bir şey olursa bunu şeffaf şekilde paylaşırım. Günün büyük bölümünü ekiple konuşarak, maç analizleri yaparak ve zaman zaman da eski karşılaşmaları

izleyerek geçiriyoruz. Kendimizi güncellemiş ve geliştirmiş oluyoruz. Bu zamanı boş geçirmemek lazım. Bu süreç başlamadan evvel planlarımız vardı, ocak ayının sonunda ayrıldıktan sonra. Her ay yurt dışına çıkmak, maç izlemek. Güncellemeler, gelişmeler. Bu süreçte bunu uygulama durumumuz olamaz. Ekibimle her gün telefonlaşıyoruz.

"Futbol bazen çok büyüttüğümüz bir oyun"

futbol, bazen çok büyüttüğümüz bir oyun. İnsanlar seni bir şeyin merkezine koyabiliyorlar. Sezon başı çok olumsuz senaryolar yaşıyorsun, sonra seni tribüne çağırıyorlar bunu yaşıyorsun. Sonrasında da ayrılabiliyorsun. Başarıda veya başarısızlıkta, seni nasıl övüyorlarsa, nasıl yeriyorlarsa, senin değil, işi onların yaptığını görüyorsun.

"Lig oynanmadan tescil edilmemeli"

İşine gitmek zorunda olanlar var, sağlık sektöründe çalışanlar var. 'Bu süreçte bir şeyleri özlüyorum' demenin doğru olduğunu sanmıyorum. Bulunduğumuz duruma şükretmemiz gerekiyor. Bir an evvel bu gündemin sağlıklı bir biçimde bitebilmesi için evde kalma ve sosyal izolasyon durumlarını net bir şekilde korumalıyız.

Beşiktaş'tayken ilk defa bir toplantımı iptal etmiştim. Belki de zatürre başlangıcının olduğu bir süreydi. Antrenmana çıkamadım ve Portekiz'e gidemedim. Medyanın içindeki önemli kalemler 'Ölümcül hastalık herhalde, gidemiyor' dediler. Bunu yazanlar, bugün sağlıkla ilgili yaşadığımız süreci nasıl değerlendirecek acaba?

Bana soracak olursanız, lig oynanmadan tescil edilmez. Futbol oynanmalı. Seyircili oynanmasından yanayım. Futbol, bu süreçten sonra iyileştirme gücüyle birlikte aramıza dönecektir diye düşünüyorum