Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama! Kendi el yazısıyla yayınladı

Yeni Ceza İnfaz Yasasıyla tahliye edilen Alaattin Çakıcı kendi el imzasıyla yayınladığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

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Yeni Ceza İnfaz Yasası kapsamında tahliye edilen Alaattin Çakıcı, ilk kez konuştu. Kendi el yazısıyla kaleme aldığı açıklamada Çakıcı, yasanın mimarı olarak nitelendirdiği MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Alaattin Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi, Alaattin Çakıcı'nın kendi el yazısıyla kaleme aldığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Alaattin Çakıcı'nın mektubu;

"Özgürlük ile esaret birbirine yapışık bir çizgidir. Tıpkı bedende ruhun esareti gibi. Ruhun bedeni terk edip kendi dünyasına dönmesi özgür olması demektir. Yeni infaz yasası ile esaretten kurtulup özgürlüğüne kavuşan tüm mahkum arkadaşlar, şahsım ve hepimizin özgür olmasına vesile olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yasanın diğer mimarı, son dört yıldır devletimizin bekası için Batı emperyalizmine asla taviz vermeyen Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kendi adıma ve özgürlüklerine kavuşturdukları için tüm mahkum arkadaşlar adına en derin saygılarımı arz ederim."