Son dakika Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ülkemizdeki koronavirüs ölümlerine son dakika bir yenisi eklendi.. Ünlü Profesör Dr. Sedat Tellaloğlu, yeni tip corona virüsü nedeniyle 85 yaşında hayatı kaybetti. Tellaloğlu, Türk üroloji alanının duayen ismiydi. Tellaloğlu ayrıca Türkiye'deki ilk böbrek naklinde pay sahibiydi.

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Sağlık camiasının acı günü.. Koronavirüs nedeniyle bir ünlü hekim daha hayatını kaybetti.. Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu ölümcül virüse yenik düştü.

Profesör Dr. Sedat Tellaloğlu kimdir?

Türk ve Avrupa Üroloji camiasında saygın bir yere sahip olan Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu 27 Mart 1935 yılında Kıbrıs'ta doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelerek burada tıp öğretimini tamalayan Tellaoğlu, bir süre İngiltere'de görev aldıktan sonra üroloji ihtisasına 1966 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölümünde başladı.

İlk böbrek naklinde pay sahibiydi

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen prostat biopsisi, Tellaoğlu’nun uzmanlık tezi olurken, uzmanlığında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Bölümünü kuran üç hocanın en genci olarak Türk tıp tarihinde müstesna bir yer edindi.

Tellaoğlu, 1983 yılında İstanbul'da ilk böbrek naklini gerçekleştiren ekibe başkanlık etmiş ve böbrek naklinin kurulmasında önemli adımlarda öncü olmanın yanında, Türkiye’de Androloji ve Pediatrik üroloji bilim dallarının kurulmasında da önemli rolleri oldu.