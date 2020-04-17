Korona tedavisi gördü babası 'eve gelme' dedi annesi 'kimseye söyleme evlenemezsin'...

Diyarbakır'da 13 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenen 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde paramedik (Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri) olarak görev yapan 28 yaşındaki Melek Yıldırım'ın yaşadıkları ibret olacak cinsten. Anne ve babasının tepkileri ise halkımızın salgın hastalık konusunda ne kadar bilinçsiz ve geleneklerin bazen ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne serdi. Melek Yıldırım'ı babası koronavirüslü olduğu için eve almazken, annesi hasta olduğunu kimseye söylememesini söylerse kimsenin onunla evlenmeyeceği, evde kalacağı konusunda uyarmış. Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan 28 yaşındaki Melek Yıldırım, 4-9 Mart tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'teki yakınlarını ziyaret etti. Melek, 10 Mart'ta İstanbul'a döndü ve aynı günün gecesi Diyarbakır'a gitti. Melek Yıldırım, koronavirüsle geçen 13 gününü, yaşadıklarını ve mücadelesini anlattı.