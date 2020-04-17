Korona tedavisi gördü babası 'eve gelme' dedi annesi 'kimseye söyleme evlenemezsin'...
Melek Yıldırım... Diyarbakır'da 13 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenip taburcu oldu. Mardin'deki babasını arayınca "Eve gelme" cevabı aldı. Annesi ise "Kızım bunu kimseye söylemeyelim. Kesinlikle akrabalar duymasın evlenemezsin" dedi.
Diyarbakır'da 13 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenen 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde paramedik (Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri) olarak görev yapan 28 yaşındaki Melek Yıldırım'ın yaşadıkları ibret olacak cinsten. Anne ve babasının tepkileri ise halkımızın salgın hastalık konusunda ne kadar bilinçsiz ve geleneklerin bazen ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne serdi. Melek Yıldırım'ı babası koronavirüslü olduğu için eve almazken, annesi hasta olduğunu kimseye söylememesini söylerse kimsenin onunla evlenmeyeceği, evde kalacağı konusunda uyarmış. Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan 28 yaşındaki Melek Yıldırım, 4-9 Mart tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'teki yakınlarını ziyaret etti. Melek, 10 Mart'ta İstanbul'a döndü ve aynı günün gecesi Diyarbakır'a gitti. Melek Yıldırım, koronavirüsle geçen 13 gününü, yaşadıklarını ve mücadelesini anlattı.
Doğum günümde hastaneye yatışım yapıldı
"Diyarbakır'a döndükten 5 gün sonra, 15 Mart gecesi hastaneye başvurmak zorunda kaldım. Şöyle ki bende kesik öksürük ya da solunum güçlüğü gibi semptomlar olmadı ancak çok şiddetli eklem ağrısı ve ateşimin yükselmesinin ardından hastaneye gittim. 16 Mart'ın ilk saatlerinde, doğum günümde, hastaneye yatışım yapıldı.
Temasta olduklarımı düşündüm
17 Mart'ta yapılan testin ardından pozitif olduğumu öğrendim. O an inanın kendi adıma üzülmedim ancak temasta bulunduğum insanlarla ilgili çok büyük korku yaşadım. Fransa dönüşü temasta bulunduğum 8 kişiden 2'sine Kovid testi yapıldı ve negatif çıktı. Diğer 6 kişi ise 14 günlük karantina sürecini sorunsuz atlattı. İşin ilginç yanı, Fransa'daki yakınlarım da negatif çıktı. Böyle olunca ben virüsü, İstanbul'da ya da uçakta kaptığımı düşünmeye başladım.
İlk 3 gün zorlandım, 5. günden itibaren düzelmeye başladım
Tedavimin ilk 3 günü zorlandım. Şiddetli eklem ağrısı ve ateşim vardı. 5'inci günden itibaren düzelmeye başladım. 13 gün boyunca hastanede kaldım. İnsanlara şunu söylemek isterim; bir odada 13 gün tek başına kalmak inanın hiç kolay değil. Bu yüzden gerçekten sosyal mesafeye çok çok dikkat edin. Ben Diyarbakır'da Kovid-19 tedavisi yapılan sanırım ilk kişi oldum.