Koronavirüs savaşçısı sağlıkçılar neler yaşıyor! En zoru evde çocuklara sarılamamak
Koronavirüsle mücadelede en ön safta mlücedele eden sağlık çalışanları neler yaşıyor? En çok neyin zorluğunu çekiyorlar? Onları en çok ne üzüyor? Sağlık çalışanları Covid-19'la savaş sırasında yaşadıklarını anlattı...
AMBULANSLA hastaya ilk ulaşan sağlık personeli olmaları nedeniyle pandemi ile savaşta ön cephede yer alan sağlık neferlerinden ambulans sürücüsü, paramedik ve acil tıp teknisyenleri, ailesinden, çocuklarından ayrı kalarak başka canlar kurtarmak için fedakarca çalışmaya devam ediyor. Gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarının çocuklarına duyduğu özlem yüzlerine yansıyan hüzünden, yorgunlukları da maskenin izinden belli oluyor.
Toplum sağlığı için her dönem özveriyle çalışan sağlık çalışanlarından paramedik ve acil tıp teknisyenleri koronavirüs salgını ile mücadelede üstlendikleri görevle önemli rol oynuyor. Ambulansla hastaya ilk ulaşan, sağlık personeli olmaları nedeniyle pandemi ile savaşta ön cephede yer alan sağlık neferleri, koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren yaşadıklarını DHA'ya anlattı.
Ambulansta can kurtarmak için çalışıyorlar
Caddelerden her geçişinde duyulan siren sesiyle insanın içinde buruk bir hüzün bırakan ambulansta, insanların sağlığına kavuşması için çaba sarf eden ambulans sürücüsü, paramedik ve acil tıp teknisyenleri, koruyucu elbiseleri, gözlük, eldiven ve maskesini takarak tedbirlerini alarak görevlerine devam ediyor. Komuta merkezinden iletilen her hastaya ilk yardımı gerçekleştirdikten sonra, bir an önce hastaneye götürmeyi amaçlayan paramedik ve acil tıp teknisyenleri, her vaka sonrası ambulansları dezenfekte işlemi yapıp, başka canlar da kurtarmak için istasyonlarında bekliyor.
Yüzlerindeki maske izi çocuklarına özlemin ifadesi
Koronavirüs nedeniyle görev ve sorumlulukları kat kat artan paramedik ve acil tıp teknisyenleri, ailesini korumak için sevdiklerinden de uzak kaldı. Koronavirüse yönelik tedbir amacıyla çocuklarından bir aya yakın süredir ayrı kalan paramedik ve acil tıp teknisyenleri, telefonla görüntülü görüşme yaparak aileleriyle hasret gideriyor. Gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarının çocuklarına duyduğu özlem yüzlerine yansıyan hüzünden, yorgunlukları da maskelerin izinden belli oluyor. Koruyucu tedbirleri ihmal etmeyen sağlık çalışanları, Antalya'nın sıcak havasında tulumun terletmesi, maskenin de buğulanması gibi zorluklar yaşıyor.