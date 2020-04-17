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Remdesivir koronavirüsü bir haftada tedavi etti! Hisseleri yüzde 16 değer kazandı

Gilead'ın ürettiği remdesivir adlı ilacın Covid-19'u bir hafta içerisinde tedavi ettiği belirtiliyor.

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ABD'de yapılan denemelerde ürettiği deneysel ilaç 'remdesivir'in Koronavirüs hastaları üzerinde pozitifi etkileri olduğu görüldüğü söylenen Gilead'ın hisseleri bir günde yüzde 16 değer kazandı.

Semptomlar kısa sürede geçti

Denemelerin yapıldığı Chicago Üniversite Hastanesi'nden kaynaklar, ilacı kullananların ateşinin hızlıca düştüğünü ve solunum sistemi semptomlarının kısa sürede iyileştiğini ifade etti.

'remdesivir'in denendiği neredeyse tüm hastalar bir haftadan kısa sürede taburcu edildi.

"Verilerin tamamı incelenmeli"

Reuters'ın aktardığına göre Gilead, açıklamasında, "Denemelerden sonuç çıkarabilmek için verilerin tamamı incelenmeli" ifadelerini kullandı.

Chicago Üniversitesi de, "Kısmi veriler devam eden denemelerden alındı ve bu nedenle tamamlanmış değil. Bu veriler asla denemelerden kesin sonuçlara varmak için kullanılmamalı" ifadelerine yer verdi.

Testler önümüzdeki ay da sürecek

Gilead, denemelerin üçüncü turunun sonuçlarını bu ay sonunda alacak. Testlerin önümüzdeki ay da süreceği belirtildi. Dün hisse değeri 76.45'te kapanan Gilead mesai saatlerinden sonra yüzde 16 değer kazanarak yüzde 89.10'a yükseldi.

Son durum!

Yeni tip Koronavirüs'ün sebep olduğu Covid-19 hastalığı dünya çapında 2 milyon kişiden fazlasını etkiledi. Hastalığın henüz kesin bir tedavisi bulunmuyor.

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