İzmir Büyükşehir Belediyesi maskematikleri devreye koydu! Metro kartı okutarak alınabiliyor
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında kullanılan kart aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı yapmaya başladı.Abone ol
Koronavirüs salgını nedeniyle toplu alanlarda maske takmadan bulunmak yasaklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yeni uygulamayla metrolarda kullanılan ulaşım kartıyla maske dağıtmaya başladı.
Maskematik metrolarda
Kentte metro istasyonlarına maske otomatı koyulduğunu açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sistemi kendi denerken çekilen fotoğrafını sosyal medyadan şu notla paylaştı:
Koronayla mücadelede maskenin önemi tartışılmaz. Metro istasyonlarına koyacağımız maskematikler, İzmirlilerin maskeye ücretsiz, kolayca ulaşmasını sağlayacak. İlk otomat Konak istasyonunda. İzmirim Kart'ı gösteren haftada bir, maske paketini ücretsiz alabilir.
Koronayla mücadelede maskenin önemi tartışılmaz. Metro istasyonlarına koyacağımız maskematikler, İzmirlilerin maskeye ücretsiz, kolayca ulaşmasını sağlayacak. İlk otomat Konak istasyonunda. İzmirim Kart’ı gösteren haftada bir, maske paketini ücretsiz alabilir. #BizVarız pic.twitter.com/833h1H2cUX— Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 17, 2020