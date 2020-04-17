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Sultangazi'de minibüse yolcuları dolduran şoför: Beni affedin

İSTANBUL Sultangazi'de polis ekipleri koronavirüs denetimleri kapsamında minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu alan şoförlere cezai işlem uyguladı. Aynı şekilde minibüse fazla yolcu alıp yakalanan minibüs şoförünün cezai işlem sırasında 'Beni affedin' demesi dikkat çekti.

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Sultangazi'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polisi ekipleri, minibüslere ve otobüslere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine göre 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.

"Beni affedin"

Ayakta fazla yolcu taşınan minibüslerde bulunan yolcular, aşağı indirildi. Ekipler tarafından kurallara uymaları yönünde uyarıda bulunuldu. Bir minibüs sürücüsü polise, "Durumum yok. Beni affedin" dedi ancak ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak sürücüye 3 bin 180 TL idari para cezası kesildi. Minibüste bulunan fazla yolcular aşağı indirilirken kurallara uyulması yönünde uyarıldılar. Yolcular sürücüyü uyarmalarına rağmen, fazla yolcu almaya devam ettiğini söyledi.

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