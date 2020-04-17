Burası Avrupa'nın göbeği! Korona'dan ölenlerin cenazeleri yakılmaya başlandı

Koronavirüs salgını ve ölümlerinin hız kazandığı Belçika'da dün 417 kişi hayatını kaybetti. Lommel'deki krematoryum merkezinde AP tarafından çekilip servis edilen fotoğraf ise Avrupa başta olmak üzere dünyayı şoke etti.

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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, Avrupa'yı da kasıp kavuruyor. 11 milyon 500 bin nüfuslu Belçika da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği'nin başkenti Belçika'da, bir günde 417 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 857´ye yükseldi. Öte yandan, 1236 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 34 bin 809´a ulaştı. Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakılmaya başlandı.

Ölümlerin yarısı huzurevlerinde yaşandı

Ulusal Kriz Merkezi verilerine göre ülkedeki ölümlerin yüzde 48'ini huzurevlerindeki ölümler oluştururken, bu durum siyasi otoriteye yönelik tepkileri de arttırdı. Dün, dünyanın önde gelen uluslar arası haber ajanslarından AP'nin geçtiği bir fotoğraf ise Avrupa'da büyük etki yarattı.

Belçika'da Limburg kenti sınırları içinde olan 34 bin nüfuslu Lommel'de, dün, koruyucu kıyafeti giyen bir kişinin koronavirüsten ölen bir hastanın tabutunu Pontes Krematoryum Merkezi'nde fırına verdiği objektife yansıdı. Fotoğraf Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.