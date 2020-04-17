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Danimarka koronadan kurtuldu! Pazartesi hayat normale dönüyor

DANİMARKA karantinayı ilk uygulayan Avrupa ülkelerinden biri olmuştu. Karantinayı hafifleten Danimarka küçük işletmeleri pazartesi günü itibariyle açıyor.

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Corona virüs nedeniyle 321 ölümün yaşandığı ve 7 bini aşkın vakanın olduğu Danimarka'da kreş, anaokulu ve ilkokullarda çarşamba günü itibariyle eğitim yeniden başlamıştı.

Danimarka 1 ay süren karantinanın ardından bu kararla eğitimi başlatan ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Ülkede ortaokul ve lise öğrencileri ise eğitimlerine uzaktan devam ediyor.

Danimarka şimdi de ülkedeki bazı küçük işletmeleri yeniden açmaya hazırlanıyor. Aralarında kuaförler, güzellik salonları ve sürücü kursları gibi işletmelerin bulunduğu küçük işyerleri, 20 Nisan Pazartesi günü itibariyle tekrar faaliyete başlayacak.

Danimarka sınırlarını kapalı tutmaya devam edecek. Benzer şekilde restoranlar, barlar ve spor salonları da kapalı kalacak. Ayrıca kitlelerin bir araya geldiği aktiviteler de yasak olacak. Danimarka'da Avrupa'da karantina önlemlerini alan ilk alan ülke olmuştu.

Danimarka'daki vaka sayısı şöyle:

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