Fatih Terim'den Koronavirüs yorumu: Korku kelimesi yetersiz kalır

Hastalık süreciyle ilgili İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, ''Evdeyim, dinleniyorum. 'Korku' kelimesi hissetiklerimi açıklama konusunda yetersiz kalır.'' dedi.

Abone ol

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınını mağlup eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi.

''Korku kelimesi yetersiz kalır''

Hastalık süreciyle ilgili konuşan Terim, "Dünya çok önemli bir sınavdan geçiyor. Şu anda iyiyim. Şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık. Evdeyim, dinleniyorum. 'Korku' kelimesi hissetiklerimi açıklama konusunda yetersiz kalır. Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım beni anlıyordur." ifadelerini kullandı.

''Türkiye ev sahipliği yapacak beceriye sahip''

66 yaşındaki teknik adam, İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final hakkında görüşlerini aktarırken; "Neden olmasın? Türkiye son yıllarda spora ve spor tesislerine büyük yatırımlar yaptı. İstanbul büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak beceriye sahip. Bu beni mutlu ve gururlu yapar."

''Juventus'un kazanma ihtimali var''

Organizasyon için favorileri sorulan Terim, "Futbol pek tahmin edilebilir bir oyun değil. Takımlar nasıl geri dönecek bilemiyoruz. Ama tabii ki Juventus'un kazanma ihtimali de var." dedi.

''Merih Juventus'ta kendini kanıtladı''

Fatih Terim, Juventus forması giyen Merih Demiral'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı; ''Merih çok çalışıyor. Kendine güveni var ve Juventus'ta kendini kanıtladı. En iyi özellikleri sezgisi, boyu 1.90 olmasına rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı. Oyun bilgisi ve vizyonu da kötü değil. Harika işler yaptığını söyleyebilirim. Umarım sakatlıktan sonra onu daha çok konuşacağız."

''Bu zor ama imkansız değil''

''Dünyanın en iyi savunmacılarından biri olabilir mi?'' sorusunu yanıtlayan Terim, "Her oyuncu iyi bir fizik ve zekayla en iyilerden biri olabilir. Bu zor ama imkansız değil. Merih bu potansiyele sahip. Dahası önünde uzun bir kariyer var. Hala gelişebilir." dedi.