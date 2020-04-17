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Kırklareli'nde 82 yaşında koronavirüsü yendi yaşadığı belirtileri anlattı

KIRKLARELİ'nde yaşayan Cevriye Güre (82) koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu. Güre, koronavirüsün kendisinde oluşturduğu belirtiler hakkında; öksürdüğünü ve terlediğini söyleyip, nefesinin daraldığını ekledi. Öte yandan Güre'nin eşi Bilal Güre'nin de koronavirüs tedavisi devam ediyor.

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Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyünde yaşayan Cevriye Güre, 7 Nisan günü koronavirüs teşhisiyle Lüleburgaz'daki özel hastanede tedaviye alındı.

3 gün önce de eşi Bilal Güre koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine aynı hastaneye yatırıldı. Tedaviyle hastalığı yenen ve test sonucu negatife dönen Cevriye Güre, hastane personeli ile Başhekim Dr. Abdullah Çiftçi tarafından alkışlarla taburcu edildi.

"Sırtım ağrıdı, öksürdüm, terledim.."

Cevriye Güre, “Sırtım ağrımaya başladı. Öksürmeye başladım, terledim, nefesim daraldı. Öleceğim diye çok korktum. Şimdi iyiyim, çok şükür Allah’a. Uyuyorum rahat şekilde. Eşim Bilal Güre de hasta oldu benden sonra. Halsiz kalmış düşmüş, doktorlar getirdi onu da. O zaten hep hastaydı. Damar tıkanıklığı var, sinir hastalığı var. Onun hastalığı çok kötü, Allah iyi etsin” dedi.

Benimki yaşlılıktandır cümlesi gülümsetti

Cevriye Güre'nin koronavirüs hastalığını bilmediğini belirterek, “Benimki korona hastalığı değildir, yaşlılıktandır, ihtiyarlıktandır” demesi sağlık personeline tebessüm ettirdi.

Cevriye Güre’nin eşi Bilal Güre’nin tedavisi devam ediyor.

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