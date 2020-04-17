Borsa İstanbul'da yüzde 2'nin üzerinde yükseliş

Koronavirüsün etkisinde kalan küresel ekonomilerinin borsaları müdahaleler ile ayakta kalma mücadelesi verirken, Borsa İstanbul'daki değer artışları, piyasaları olumlu etkiliyor.

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Borsa İstanbul güne yüzde 2'nin üzerinde yükselişle başladı.

Dün kapanışta yüzde 0,41, bu sabah açılışta yüzde 2,12 yükseliş

Yurt içinde dün küresel piyasalardaki alış ağırlıklı seyre paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamlarken, bugün BIST 100 endeksi, açılışta 2.038,07 puan ve yüzde 2,12 yükselişle 98.287,16 puana çıktı.

Bankacılık ve holding endeksi yükseldi

Bankacılık endeksi yüzde 3,10 ve holding endeksi yüzde 2,35 yükseliş kaydetti.

Ulaştırma kazandırdı, spor kaybettirdi

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,76'yla ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 1,71'le spor oldu.