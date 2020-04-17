HABER /  EKONOMİ
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Borsa İstanbul'da yüzde 2'nin üzerinde yükseliş

Koronavirüsün etkisinde kalan küresel ekonomilerinin borsaları müdahaleler ile ayakta kalma mücadelesi verirken, Borsa İstanbul'daki değer artışları, piyasaları olumlu etkiliyor.

Abone ol

Borsa İstanbul güne yüzde 2'nin üzerinde yükselişle başladı.

Dün kapanışta yüzde 0,41, bu sabah açılışta yüzde 2,12 yükseliş

Yurt içinde dün küresel piyasalardaki alış ağırlıklı seyre paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamlarken, bugün BIST 100 endeksi, açılışta 2.038,07 puan ve yüzde 2,12 yükselişle 98.287,16 puana çıktı.

Bankacılık ve holding endeksi yükseldi 

Bankacılık endeksi yüzde 3,10 ve holding endeksi yüzde 2,35 yükseliş kaydetti.

Ulaştırma kazandırdı, spor kaybettirdi 

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,76'yla ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 1,71'le spor oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Esas oralara dikkat etmek lâzım şimdi
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara Mayıs sonu diyerek iyi haberi verdi
Sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor! Su, tüp, ekmek dağıtımı serbest
Burası Avrupa'nın göbeği! Korona'dan ölenlerin cenazeleri yakılmaya başlandı
Remdesivir koronavirüsü bir haftada tedavi etti! Hisseleri yüzde 16 değer kazandı
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama! Kendi el yazısıyla yayınladı
ÖNCEKİ HABERLER
Rıza Çalımbay: Maçlar iptal olmasaydı bütün takımlar darmadağın olacaktı
Sultangazi'de minibüse yolcuları dolduran şoför: Beni affedin
İzmir Büyükşehir Belediyesi maskematikleri devreye koydu! Metro kartı okutarak alınabiliyor
Felipe Melo: Galatasaray'a geri döneceğim
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için 29 Ağustos'u düşünüyor iddiası
Edirne'nin yöresel lezzeti kaçamak tarifi!
Yorumlar