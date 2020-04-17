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Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak! Bakan Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek iki periyodik pay göndereceklerini belirtti.

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Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek iki periyodik pay daha göndereceğiz. Aldığımız bu kararla birlikte 352 milyon 880 bin 238 TL tutarındaki kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılacak” açıklaması yaptı.

180 milyon liraya çıkarıldı

Söz konusu kaynağın Covid-19 salgınından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını da belirten Selçuk, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendirerek, aktarılan bu kaynakla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebileceğiz” diye konuştu.

Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarının en son 24 Mart tarihinde 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldığını da hatırlattı.

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