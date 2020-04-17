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Adana'da 7 bin liralık veresiye borcu ödeyen Robin Hood kameraya yansıdı

ADANA'da bir vatandaş hayır yapmak için mahalle bakkalına giderek mahallenin veresiye defterindeki 7 bin liralık borcunu ödeyip kayıplara karıştı. Durumu duyan borçlu insanların yüzünü güldüren hayırsever, büyük dua aldı.

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Adana'nın Seyhan ilçesinde ismi bilinmeyen hayırsever, Pınar Mahallesi'ndeki bakkalda, müşterilerin veresiye defterindeki 7 bin liralık borcunu ödedi.

"İsmime gerek yok, hayır yapmaya geldim"

Seyhan'a bağlı Pınar Mahallesi'nde bulunan bakkala dün öğle saatlerinde giden hayırsever, işletmeci Tahsin Aytar'dan veresiye defterini istedi. Aytar'ın "Kimsiniz?" diye sorması üzerine ismini söylemek istemediğini belirten hayırsever, "İsmime gerek yok, hayır yapmaya geldim" yanıtını verdi. Aytar ile hayırsever, veresiye defterindeki mahallelinin borçlarını hesapladı. Toplam 7 bin lira çıkan borcu ödeyen hayırsever, defteri de alarak, bakkaldan ayrıldı.

Mahalleliden alacağı kalmayan Tahsin Aytar, bakkalın girişine de 'Bu bakkalın veresiye defteri bir hayırsever tarafından ödenmiştir. Mahallenin borcu yoktur. Hayırsever vatandaştan Allah razı olsun' yazılı kağıdı astı.

"Borcu olanlar çok sevindi, çok dua ettiler"

Koronavirüs salgını başladığından beri kendilerinin de halka kolaylık sağladıklarını ancak hayırseverin davranışının örnek olması gerektiğini belirten Tahsin Aytar, "Borcu olanlar çok sevindi, çok dua ettiler. Şu an zaten salgın yüzünden iş yok. Çok güzel bir şey oldu. Allah hayrını kabul eder inşallah" diye konuştu.

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