Ahmet Hakan'dan özel bankalara tepki: Bu taktik zerre işe yaramaz

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirlere uymamakla eleştirilerin odağı haline gelen özel bankaların “süreci susarak atlamayacaklarını” belirtti.

Abone ol

"Korona fırtınası öyle büyük esiyor ki... Bu taktik zerre işe yaramaz" diyen Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında “Özel bankaların bu iddialarla yüz yüze gelme cesareti gösterip hesaplaşmaları şart” diye yazdı.

"Bu dönemde katkınız olmayacak da ne zaman olacak?"

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: Ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı, “Bu yaptığınızın maske stoklamaktan farkı yok. Bu dönemde millete bir katkınız olmayacak da ne zaman olacak?” diyor. Tek bir özel banka bile çıkıp da bir şey demiyor.

Biz gazetede yazıyoruz. “Bırakın millete ekstra katkıda bulunmayı... Mevduat bozdurana bile zorluk çıkarıyor özel bankalar” diyoruz.

"Susarak atlatabileceklerini zannediyorlar"

Bütün özel bankalar, ölü taklidi yapıyor. Ne “Haklısınız, pardon!” diyorlar, ne de “Haksızsınız, biz şunları şunları yaptık” diyorlar. Susarak, sessiz kalarak, geçiştirerek, hiç ses etmeyerek, üzerlerine almayarak, görünmez olarak bu süreci atlatabileceklerini zannediyorlar.

Korona fırtınası öyle büyük esiyor ki... Bu taktik zerre işe yaramaz. Özel bankaların bu iddialarla yüz yüze gelme cesareti gösterip hesaplaşmaları şart.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...