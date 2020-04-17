HABER /  EKONOMİ
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Ahmet Hakan'dan özel bankalara tepki: Bu taktik zerre işe yaramaz

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirlere uymamakla eleştirilerin odağı haline gelen özel bankaların “süreci susarak atlamayacaklarını” belirtti.

Abone ol

"Korona fırtınası öyle büyük esiyor ki... Bu taktik zerre işe yaramaz" diyen Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında “Özel bankaların bu iddialarla yüz yüze gelme cesareti gösterip hesaplaşmaları şart” diye yazdı. 

"Bu dönemde katkınız olmayacak da ne zaman olacak?"

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: Ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı, “Bu yaptığınızın maske stoklamaktan farkı yok. Bu dönemde millete bir katkınız olmayacak da ne zaman olacak?” diyor. Tek bir özel banka bile çıkıp da bir şey demiyor.

Biz gazetede yazıyoruz. “Bırakın millete ekstra katkıda bulunmayı... Mevduat bozdurana bile zorluk çıkarıyor özel bankalar” diyoruz.

"Susarak atlatabileceklerini zannediyorlar"

Bütün özel bankalar, ölü taklidi yapıyor. Ne “Haklısınız, pardon!” diyorlar, ne de “Haksızsınız, biz şunları şunları yaptık” diyorlar. Susarak, sessiz kalarak, geçiştirerek, hiç ses etmeyerek, üzerlerine almayarak, görünmez olarak bu süreci atlatabileceklerini zannediyorlar.

Korona fırtınası öyle büyük esiyor ki... Bu taktik zerre işe yaramaz. Özel bankaların bu iddialarla yüz yüze gelme cesareti gösterip hesaplaşmaları şart.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Metropoll anketi ortaya koydu! CHP MHP ve İYİ Parti'den Erdoğan'a destek arttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Esas oralara dikkat etmek lâzım şimdi
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara Mayıs sonu diyerek iyi haberi verdi
Sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor! Su, tüp, ekmek dağıtımı serbest
Burası Avrupa'nın göbeği! Korona'dan ölenlerin cenazeleri yakılmaya başlandı
Remdesivir koronavirüsü bir haftada tedavi etti! Hisseleri yüzde 16 değer kazandı
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama! Kendi el yazısıyla yayınladı
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'den Koronavirüs yorumu: Korku kelimesi yetersiz kalır
Çaysız yapamam diyenler dikkat! Aşırı çay tüketimi bağışıklığı tehlikeye sokuyor
Fenerbahçe Jose Callejon transferini bitiremez
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak! Bakan Selçuk açıkladı
Van'da koronavirüs taşıyan hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı
Kistik fibrozis nedir belirtileri neler Kistik fibrozis ilaçları
Yorumlar