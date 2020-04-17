Uzay İstasyonunda koronavirüs şoku yaşanıyor!

2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu anda küresel bir salgına dönüşen corona virüsten etkilenmeyen ülke kalmadı. Ölüm sayısının 140 bini geçtiği salgında en güvenilir yer olarak düşünülen uzay istasyonundan gelen bir haber herkesi şaşırttı.