Uzay İstasyonunda koronavirüs şoku yaşanıyor!
Yeryüzünden 400 kilometre yükseklikte seyreden uzay istasyonu ISS’de koronavirüs şoku yaşandı. Zira yeryüzünden istasyona gönderilen uzay aracının fırlatıldığı bölgede bir Rus yetkilinin korona virüs test pozitif çıktı.
2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu anda küresel bir salgına dönüşen corona virüsten etkilenmeyen ülke kalmadı. Ölüm sayısının 140 bini geçtiği salgında en güvenilir yer olarak düşünülen uzay istasyonundan gelen bir haber herkesi şaşırttı.
2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 140 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan salgın esnasında bulunulacak en güvenli yer gezegenimizin yörüngeside bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) olarak belirtiliyordu.
Ancak İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre uzay istasyonunda corona virüs endişesi yaşanıyor. Zira yeryüzünden istasyona gönderilen uzay aracının fırlatıldığı bölgede bir Rus yetkilinin corona virüs test pozitif çıktı.
Aynı habere göre astronotların ISS’ye gitmek için bulundukları Kazakistan’daki tesiste bulunan Evgeniy Mikrin’in corona virüs testinin pozitif çıkması virüsün astronotlara da bulaşmış olma ihtimalini gündeme getirdi.